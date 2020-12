W. Brytania: Johnson: Tylko od nas zależy, jak wykorzystamy naszą wolność

Wielka Brytania znajduje się w niezwykłym momencie i tylko od niej zależy, czy wykorzysta stojące przed nią szanse - powiedział w czwartek w noworocznym przesłaniu premier Boris Johnson. Nawiązał do kończącego się o północy okresu przejściowego po brexicie.

"To niesamowity moment dla tego kraju. Mamy naszą wolność w naszych rękach i od nas zależy, czy wykorzystamy ją jak najlepiej" - powiedział Johnson w pięciominutowym nagraniu wideo.

Zauważył, że zapewne mnóstwo osób bez żalu pożegna ponury rok 2020, w którym rząd musiał mówić ludziom, co mogą robić, jak długo mają myć ręce i z iloma osobami mogą się spotykać; rok, w którym zbyt wiele osób przedwcześnie straciło swoich bliskich.

Jak przypomniał Johnson, że był to również rok, w którym Brytyjczycy na nowo odkryli ducha jedności i wspólnoty. "Rok, w którym ludzie zakasali rękawy, by utrzymać kraj w ruchu podczas największego kryzysu, z jakim zmagamy się od pokoleń - pracownicy sklepów, transportu, farmaceuci, służby ratownicze i wielu innych. Widzieliśmy odnowionego ducha wolontariatu, gdy ludzie dostarczali żywność osobom starszym i opuszczonym. I raz za razem, gdy konieczne stało się zwalczanie nowych fal wirusa, widzieliśmy, jak ludzie jednoczą się w swojej determinacji - naszej determinacji, by chronić NHS (publiczną służbę zdrowia - PAP) i ratować życie. Odkładając swoje życie, wasze życie, na bok. Kupując cenny czas dla medycyny, by mogła dostarczyć odpowiedzi - i tak się stało" - mówił Johnson.

Wskazał, że w 2020 r. brytyjscy naukowcy nie tylko odkryli pierwszy skuteczny sposób walki z chorobą (deksametazon), ale też na Uniwersytecie Oksfordzkim opracowano szczepionkę, która daje nadzieję światu, bo może być produkowana tanio i na masową skalę. "Z każdą iniekcją w ramię każdej starszej lub bezbronnej osoby, zmieniamy kurs - na korzyść ludzkości, a przeciwko Covidowi" - mówił, choć ostrzegł, że kraj czeka jeszcze ciężka i długa walka, bo nowy wariant koronawirusa wymaga wzmożonej czujności.

Johnson podkreślił, że szczepionka została opracowana w Wielkiej Brytanii, która zyskała swobodę, by robić różne rzeczy inaczej, jeśli nie lepiej niż Unia Europejska. "Swobodę, by robić interesy handlowe z całym światem. I swobodę, by turbodoładować nasze ambicje, by być naukowym supermocarstwem" - mówił. "Nie tylko po to, by stawić czoła zmianom klimatycznym, ale by stworzyć miliony miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, których ten kraj będzie potrzebował nie tylko w 2021 roku, gdy będziemy odbijać się po Covid-19, ale w nadchodzących latach" - przekonywał.

Brytyjski premier wyraził przekonanie, że dzięki szczepionce nastąpi wreszcie powrót do normalnego życia.

"Wierzę, że 2021 będzie przede wszystkim rokiem, gdy w końcu będziemy robić te codzienne rzeczy, które teraz wydają się utracone w przeszłości. Skąpani w różanym blasku nostalgii, chodzący do pubu, na koncerty, do teatrów, restauracji, czy po prostu trzymający się za ręce z naszymi ukochanymi w normalny sposób. Przed nami jeszcze długa droga, przed nami ciężkie tygodnie i miesiące. Ale widzimy ten podświetlany znak, który oznacza koniec podróży, a co ważniejsze, widzimy coraz wyraźniej, jak się tam dostaniemy. I to właśnie daje mi pewność w kwestii roku 2021" - zakończył.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński