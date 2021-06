W. Brytania: Johnson wzywa UE do kompromisu w sprawie protokołu północnoirlandzkiego

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał do "kompromisu ze wszystkich stron" w sprawie post-brexitowych ustaleń handlowych dotyczących Irlandii Północnej - poinformowało w sobotę jego biuro.

Przy okazji odbywającego się w Carbis Bay w Kornwalii szczytu przywódców grupy G7 Johnson spotkał się w sobotę z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Jak poinformowało biuro brytyjskiego premiera, przywódcy UE zgodzili się kontynuować rozmowy, aby spróbować znaleźć rozwiązanie kwestii dotyczących protokołu w sprawie Irlandii Północnej. Johnson dał jasno do zrozumienia, że Wielka Brytania jest zobowiązana do znalezienia "praktycznych rozwiązań w ramach protokołu w sprawie Irlandii Północnej" i "jasno wyraził pragnienie pragmatyzmu", ale podkreślił również, że ochrona porozumienia wielkopiątkowego jest najważniejsza, powiedział jego rzecznik. "Położyliśmy wszystkie opcje na stole" - dodał.

Nieporozumienia między Wielką Brytanią a UE dotyczą wdrożenia w życie protokołu w sprawie Irlandii Północnej, będącego częścią umowy o warunkach brexitu, którego celem jest uniknięcie kontroli na granicy między Irlandią Północną a Irlandią. Brak kontroli został uznany za kluczowy dla podtrzymywania procesu pokojowego w Irlandii Północnej, który został zapoczątkowany porozumieniem wielkopiątkowym z 1998 r.

Aby było to możliwe, Irlandia Północna pozostała w jednolitym unijnym rynku w zakresie obrotu towarami, co oznacza, że towary wysyłane do niej z pozostałej części Zjednoczonego Królestwa mają podlegać kontrolom. To powoduje zakłócenia w dostawach towarów do Irlandii Północnej. Najnowszą odsłoną sporu jest schłodzone mięso, którego sprowadzania na swoje terytorium UE nie dopuszcza, a z końcem czerwca upływa okres przejściowy, po którym nie będzie ono mogło być wysyłane z Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii) do Irlandii Północnej.

Brytyjski rząd sugeruje, że jest gotowy do jednostronnego przedłużenia tego okresu przejściowego dotyczącego schłodzonego mięsa, tak jak to zresztą już zrobił w marcu w przypadku innych produktów. To według UE byłoby złamaniem uzgodnień zawartych w protokole.

Przed szczytem G7 Komisja Europejska oświadczyła, że jej cierpliwość jest "na wyczerpaniu", a von der Leyen - że protokół jest jedynym sposobem na zapobieżenie powrotowi twardej granicy w Irlandii i musi być w pełni wdrożony w życie. Z kolei podczas sobotniego spotkania z Johnsonem Macron miał powiedzieć, że poprawa francusko-brytyjskich relacji jest możliwa tylko, jeśli Londyn będzie wypełniał swoje zobowiązania.

