W. Brytania: Johnson zapewnia Zełenskiego: nadal będziemy udzielać pomocy Ukrainie

Wielka Brytania będzie nadal udzielać Ukrainie pomocy wojskowej, gospodarczej oraz humanitarnej - zapewnił w sobotę premier Boris Johnson w rozmowie telefonicznej z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Jak przekazało biuro Johnsona, Zełenski przedstawił informację o zaciętych walkach na wschodzie kraju i trwającym oblężeniu Mariupola, a także o sprzęcie, jakiego Ukraina potrzebuje do obrony.

"Premier powtórzył, że jest bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany we wzmocnienie Ukrainy i zapewnienie, że (prezydent Rosji Władimir) Putin poniesie porażkę i zwrócił uwagę na to, jak ciężko Ukraińcy walczą o swoją wolność. Potwierdził, że Wielka Brytania będzie nadal udzielać dodatkowej pomocy wojskowej, aby zapewnić Ukraińcom sprzęt, którego potrzebują do obrony" - napisano w wydanym komunikacie.

Poinformowano, że obaj politycy rozmawiali także o postępach prowadzonych przez ONZ działań mających na celu ewakuację Mariupola oraz o losie tamtejszych rannych, a Johnson zaoferował dalsze wsparcie ekonomiczne i humanitarne ze strony Wielkiej Brytanii.