W. Brytania: Johnson zaprosił Putina do udziału w wirtualnym szczycie w sprawie pandemii

Premier Boris Johnson zaprosił w piątek prezydenta Rosji Władimira Putina do udziału w szczycie poświęconym walce z pandemią koronawirusa - poinformowało biuro szefa brytyjskiego rządu. Zaproszenie zostało złożone podczas rozmowy telefonicznej.

4 czerwca Wielka Brytania ma być gospodarzem, zaplanowanego w formie wideokonferencji, szczytu światowych przywódców poświęconego przyspieszeniu badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi.

Jak poinformował urząd brytyjskiego premiera, Johnson w rozmowie telefonicznej zwrócił się do Putina, aby przyłączył się do spotkania w celu "wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i walki z koronawirusem w niektórych najbiedniejszych krajach świata". Obydwaj przywódcy "zgodzili się co do znaczenia kontynuowania współpracy wzajemnej, a także współpracy z innymi krajami w celu pokonania choroby".

Konferencja, ogłoszona w ubiegłym miesiącu, ma na celu zebranie światowych liderów, darczyńców i producentów szczepionek, aby wesprzeć GAVI, the Vaccine Alliance - partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz zwiększenia dostępu do szczepień w ubogich krajach.

Rozmowa Johnsona z Putinem odbyła się przy okazji przypadającej w piątek 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Jak poinformował urząd premiera, politycy podkreślili współpracę sił brytyjskich i sowieckich podczas II wojny światowej, w tym przy konwojach przez Arktykę, oraz oddali hołd bohaterstwu i poświęceniu wszystkich tych, którzy stracili życie.

Omówili również dwustronne stosunki między obydwoma krajami. Jak poinformowano, Johnson "wyraził się jasno, że powinniśmy kontynuować dialog, ale nadal istnieją przeszkody dla dalszego postępu".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński