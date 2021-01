W. Brytania: Julian Assange, założyciel WikiLeaks pozostanie w więzieniu

Założyciel demaskatorskiego portalu WikiLeaks Julian Assange pozostanie w więzieniu. Brytyjski sąd nie zgodził się w środę na jego zwolnienie za kaucją do czasu rozpatrzenia amerykańskiej apelacji od decyzji, by nie wydawać go władzom USA.

W poniedziałek sąd zdecydował, że Assange nie może zostać wydany władzom USA ze względu na zły stan zdrowia i możliwość popełnienia przez niego samobójstwa. Władze USA odwołały się od tej decyzji.