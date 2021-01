W. Brytania: Już 1,3 mln zaszczepionych osób, ale ponad 1 mln zakażonych

W Wielkiej Brytanii szczepionkę przeciw Covid-19 otrzymało już 1,3 miliona osób - poinformował we wtorek brytyjski premier Boris Johnson. Ale powiedział też, że według szacunków w samej Anglii zakażonych koronawirusem jest obecnie ponad milion osób.

"Według stanu na dzisiejsze popołudnie zaszczepiliśmy ponad 1,1 miliona osób w Anglii i ponad 1,3 miliona w całym Zjednoczonym Królestwie" - powiedział Johnson podczas konferencji prasowej na Downing Street, która odbyła się w pierwszym pełnym dniu nowego lockdownu w Anglii. Liczba ta obejmuje zarówno szczepionkę opracowaną przez firmy Pfizer i BioNTech, która weszła do użycia 8 grudnia, jak i tę stworzoną przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca, która stosowana jest od poniedziałku.

Johnson dodał, że wśród zaszczepionych jest ponad 650 tys. osób powyżej 80. roku życia, co stanowi 23 proc. wszystkich osób z tej grupy wiekowej w Anglii. "A to oznacza, że prawie 1 na 4 osoby z jednej z najbardziej narażonych grup będzie miała za 2-3 tygodnie znaczny stopień odporności. A kiedy weźmie się pod uwagę, że średni wiek zgonów z powodu Covid jest powyżej 80 lat, to widać, jak ważne jest to, co już osiągnęliśmy" - mówił.

Powtórzył, że celem jest zaszczepienie do połowy lutego czterech pierwszych grup priorytetowych, czyli wszystkich pensjonariuszy i pracowników domów opieki, wszystkie osoby powyżej 70. roku życia, wszystkich frontowych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz wszystkie osoby, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie. Zapowiedział też, że od następnego poniedziałku statystyki dotyczące szczepień będą podawane codziennie.

Gorszą informacją przekazaną podczas konferencji prasowej jest to, że według szacunków urzędu statystycznego ONS, obecnie w Anglii koronawirusem zakażona jest jedna osoba na 50, co oznacza, że liczba zakażonych przekracza milion. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Londynie, gdzie koronawirusa według szacunków ma 1 osoba na 30, a następnie w Anglii Południowo-Wschodniej, Wschodniej i Północno-Zachodniej - po 1 na 45.

Wcześniej we wtorek poinformowano o kolejnym w ostatnich dniach dobowym rekordzie zakażeń - 60 916, co jest pierwszym przypadkiem od początku epidemii, by przekroczony został poziom 60 tysięcy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński