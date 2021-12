W. Brytania: Już 568 zakażeń wariantem Omikron - przyrost o 131 w ciągu doby

Kolejnych 131 przypadków wariantu Omikron koronawirusa wykryto w Wielkiej Brytanii, co jest największym jak dotychczas dobowym przyrostem i oznacza, że łącznie potwierdzono ich już 568 - podała w środę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

Spośród potwierdzonych dotychczas zakażeń wariantem Omikron 448 jest w Anglii, 108 - w Szkocji, dziewięć w Walii, a trzy w Irlandii Północnej, która do wtorku była ostatnią częścią Zjednoczonego Królestwa bez nowego wariantu.

Jeśli chodzi o wszystkie wykryte zakażenia, bez podziału na warianty, to w ciągu minionej doby wykryto ich ponad 51,3 tys. To piąty dzień spośród ostatnich siedmiu, gdy bilans zakażeń przekracza 50 tys., zaś łączna liczba wykrytych infekcji z ostatnich siedmiu dni - prawie 340 tys. - jest o 11,3 proc. wyższa niż była w poprzednich siedmiu.

W trakcie minionej doby zarejestrowano również 161 zgonów, czyli o 10 mniej niż przed tygodniem, a ich łączny bilans z ostatnich siedmiu dni - 847 - jest minimalnie, bo o 0,8 proc. niższy w porównaniu z poprzednimi siedmioma.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto 10,61 mln zakażeń koronawirusem, przez które zmarło 145 987 osób.

W związku szybko rosnącą liczbą przypadków wariantu Omikron brytyjskie media podają, że rząd w najbliższym czasie ogłosi przejście do covidowego "planu B", co oznaczać będzie dalsze częściowe przywrócenie restrykcji w Anglii, w tym zapewne zalecenie pracy z domu oraz wprowadzenie certyfikatów covidowych jako warunku wejścia do niektórych miejsc.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński