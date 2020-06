W.Brytania: Już 85 tys. głosów oddanych w wyborach wróciło do konsulatów

Już 85 tys. kopert z głosami oddanymi w wyborach prezydenckich otrzymały polskie konsulaty w Wielkiej Brytanii, co stanowi ok. 65 proc. wszystkich wysłanych do wyborców - poinformowała PAP ambasada RP w Londynie. To stan na koniec dnia w czwartek.

Na terenie Wielkiej Brytanii wybory prezydenta RP odbywają się tylko korespondencyjnie, przy czym ze względu na sytuację epidemiczną koperty z głosami muszą być dostarczone wyłącznie pocztą lub kurierem, nie ma zatem możliwości ich osobistego przyniesienia do konsulatów.

W Wielkiej Brytanii do udziału w niedzielnych wyborach zarejestrowało się ponad 130 tys. obywateli RP, co jest absolutnym rekordem - to o ponad 30 tys. więcej niż w wyborach parlamentarnych z października ubiegłego roku i ok. 40 tys. więcej niż w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2015 r. To także jedna trzecia wszystkich wyborców, którzy się zarejestrowali za granicą.

"To nie tylko rekord, jeśli chodzi o dotychczasowe polskie wybory w Wielkiej Brytanii i największa liczba ze wszystkich krajów za granicą, w których w tym roku przeprowadzane są wybory prezydenta RP. To też największa w historii liczba obywateli polskich, którzy za granicą zarejestrowali się w jakimkolwiek kraju" - mówi PAP ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki.

"Przypuszczam, że to może być także jedno z największych na świecie korespondencyjnych głosowań dla diaspory" - dodaje.

Wskazuje on, na to, że wskutek rekordowego zainteresowania, późnego ogłoszenia nowego terminu wyborów, zmian na liście kandydatów, które nastąpiły i sytuacji epidemicznej pracownicy konsulatów stanęli w obliczu wyjątkowo trudnego zadania, by zdążyć z wysyłką pakietów wyborczych.

Na terenie Zjednoczonego Królestwa ministerstwo spraw zagranicznych utworzyło 11 obwodów głosowania - sześć w Londynie, dwa w Manchesterze, dwa w Edynburgu i jeden w Belfaście. Dla porównania, w wyborach parlamentarnych w październiku zeszłego roku takich obwodów było 54.

Na początku tygodnia MSZ zdecydowało o tym, że głosy wysyłane korespondencyjnie mogą być przyjmowane do czasu zakończenia głosowania, czyli do godz. 21 czasu lokalnego, ujednolicając tym samym terminy podawane przez konsulaty w różnych krajach.

Według opublikowanych w maju danych brytyjskiego urzędu statystycznego ONS w 2019 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 900 tys. osób z polskim obywatelstwem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński