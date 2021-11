W. Brytania: Już ponad 10 mln wykrytych zakażeń koronawirusem

Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii od początku pandemii przekroczyła 10 milionów - podały władze w czwartek. W ciągu minionej doby stwierdzono 47 240 nowych infekcji, a także zarejestrowano 147 zgonów z powodu Covid-19.

Wzrost liczby zakażeń z 9 mln do 10 mln trwał 26 dni, czyli o dwa dni dłużej niż z 8 mln do 9 mln, co pokazuje, że przyrost nowych przypadków w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo stabilny w porównaniu z krajami kontynentalnej Europy.

Czwartek jest ósmym kolejnym dniem, w którym bilans wykrytych zakażeń przekracza 40 tys., ale ten najnowszy jest tylko o niecałe 400 wyższy od bilansu z poprzedniego czwartku. Z kolei łączna liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni - 303,5 tys. - jest o 9,5 proc. wyższa niż w siedmiu poprzednich.

Spada natomiast liczba nowych zgonów z powodu Covid-19. Czwartkowy bilans jest niższy o 52 od tego sprzed tygodnia, a łączna statystyka za ostatnie siedem dni - 874 - jest niższa od tej z poprzednich siedmiu o 14,8 proc.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii stwierdzono 31 stycznia 2020 r. Ich łączna liczba to obecnie 10 021 497, z powodu których zmarły 144 433 osoby. Pod względem liczby potwierdzonych zakażeń Wielka Brytania znajduje się na czwartym miejscu na świecie, a jeśli chodzi o liczbę zgonów - na siódmym.

Do tej pory przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 50,85 mln osób, drugą - 46,23 mln, zaś dawkę przypominającą - 16,38 mln. Stanowi to odpowiednio 88,4 proc., 80,4 proc. oraz 28,5 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński