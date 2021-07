W. Brytania: Już ponad 5 milionów zakażeń koronawirusem od początku epidemii

Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii od początku epidemii przekroczyła 5 milionów, a w ciągu ostatniej doby stwierdzono ich ponad 32,5 tys., co jest najwyższym bilansem w czasie trzeciej fali - poinformowano w czwartek.

Podany w czwartek bilans - 32 551 - jest wprawdzie wyższy tylko o trzy zakażenia od tego ze środy, ale jest to trzeci kolejny dzień z nowym dobowym rekordem infekcji podczas trzeciej fali epidemii Covid-19. Ich łączna liczba wynosi obecnie 5 022 893, co oznacza, że Wielka Brytania stała się siódmym państwem świata, w którym przekroczony został poziom 5 mln stwierdzonych infekcji.

Pierwszy przypadek koronawirusa w tym kraju wykryty został 31 stycznia 2020 roku. Poziom 1 mln został przekroczony 31 października zeszłego roku, 2 mln - 19 grudnia, 3 mln - 9 stycznia tego roku, a 4 mln - 12 lutego. Po bardzo wyraźnym przyhamowaniu epidemii, które nastąpiło wiosną, od początku czerwca liczba zakażeń ponownie zaczęła wzrastać, co jest związane z rozpowszechnianiem się indyjskiego wariantu wirusa, czyli wariantu Delta. Podany w czwartek bilans jest najwyższym od 23 stycznia.

Jednak dzięki szczepieniom bilanse hospitalizacji i zgonów rosną znacznie wolniej. Według stanu na środę w szpitalach przebywało 2636 osób, podczas gdy w szczycie drugiej fali w styczniu było to ponad 39 tys. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 35 zgonów z powodu Covid-19, co jest drugą najwyższą liczbą od końca kwietnia, ale w styczniu niemal codziennie umierało z tego powodu ponad 1000 osób. Dotychczas z powodu Covid-19 zmarło w Wielkiej Brytanii 128 336 osób, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie.

Do środy włącznie pierwszą dawkę szczepionki dostało 45,6 mln osób, a drugą - 34,2 mln. Stanowi to odpowiednio 86,6 proc. oraz 64,9 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński