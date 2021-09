W. Brytania: Już ponad 7 mln wykrytych zakażeń koronawirusem

Łączna liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii przekroczyła już 7 milionów, a ostatni milion wykryto w ciągu miesiąca - wynika z podanych w poniedziałek statystyk.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono 41 192 zakażenia, przez co łączna liczba przypadków wzrosła do 7 018 927. Wielka Brytania jest piątym państwem, w którym przekroczony został poziom 7 mln zakażeń. Podany w poniedziałek bilans jest drugim najwyższym od 21 lipca. W trakcie minionego tygodnia wykryto prawie 264 tys. zakażeń - o 12,2 proc. więcej niż w poprzednim.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryty został 31 stycznia 2020 r. Poziom 1 mln został przekroczony 31 października zeszłego roku, 2 mln - 19 grudnia, 3 mln - 9 stycznia tego roku, 4 mln - 12 lutego, 5 mln - 8 lipca, a 6 mln - 6 sierpnia.

Jeśli chodzi o liczbę zgonów z powodu Covid-19, to podczas minionej doby zarejestrowano ich 45, co jest najniższą liczbą od dwóch tygodni. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono ich 789, co jest spadkiem o 2 proc. w porównaniu z bilansem z poprzedniego tygodnia. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarły 133 274 osoby - to ósmy najwyższy bilans na świecie.

Do niedzieli włącznie co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dostało 48,27 mln osób, a drugą - 43,45 mln. Stanowi to odpowiednio 88,8 proc. oraz 79,9 proc. mieszkańców powyżej 16. roku życia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński