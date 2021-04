W. Brytania: Już ponad jedna czwarta dorosłych zaszczepiona dwiema dawkami

Już ponad jedna czwarta dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii otrzymała obie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi - poinformował we wtorek brytyjski rząd.

Do poniedziałku włącznie liczba podanych w Wielkiej Brytanii szczepionek przeciw Covid-19 wyniosła 40,04 mln, z czego ponad 33,8 mln to pierwsze dawki, a 13,2 mln - drugie.

To oznacza, że przynajmniej jedną dawkę otrzymało 64,3 proc. dorosłych mieszkańców kraju, a obie - 25,1 proc. We wtorek brytyjski rząd potwierdził, że celem pozostaje zaoferowanie wszystkim dorosłym mieszkańcom kraju przynajmniej pierwszej dawki szczepionki przed końcem lipca.

Wielka Brytania rozpoczęła szczepienia 8 grudnia 2020 roku, gdy jako pierwszy kraj na świecie zaczęła podawać preparat firm Pfizer/BioNTech, na początku stycznia również jako pierwsza rozpoczęła stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca. Od początku kwietnia używany jest też produkt firmy Moderna.

Szybko prowadzony program szczepień wyraźnie przekłada się na spadającą w Wielkiej Brytanii liczbę nowych zakażeń i zgonów. Jak podano we wtorek, w ciągu minionej doby wykryto 2685 nowych infekcji, co jest liczbą zbliżoną do średniej z ostatnich siedmiu dni, ale około dwukrotnie niższą niż wynosiła ta średnia przed miesiącem i około 20-krotnie niższą niż była w pierwszej połowie stycznia.

W trakcie minionej doby zarejestrowano także 17 zgonów z powodu Covid-19, czyli dwa razy mniej niż przed tygodniem. Bilanse podawane we wtorki zwykle należą do najwyższych w tygodniu, bo uzupełniane są w nich niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendów. Natomiast w ciągu ostatnich siedmiu dni z powodu Covid-19 zmarło 146 osób, co oznacza spadek o 20 proc. wobec poprzednich siedmiu dni.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 4,4 mln zakażeń koronawirusem, z powodu których zmarło 127 451 osób. Pod względem liczby stwierdzonych zakażeń kraj zajmuje siódme miejsce na świecie, zaś w bilansie zgonów - piąte.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński