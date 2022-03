W. Brytania: Już sześć sieci supermarketów wycofało z asortymentu rosyjską wódkę

Już sześć brytyjskich sieci supermarketów ogłosiło, że wycofuje rosyjską wódkę, a niektóre z nich także inne rosyjskie produkty z asortymentu w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę. Tymczasem Brytyjczycy coraz częściej szukają w internecie wódki z Ukrainy.

W czwartek sieć Co-op jako pierwsza poinformowała, że "w geście solidarności z narodem ukraińskim" rezygnuje ze sprzedaży wódkę Russkij Standard oraz inne marki wódki z Rosji, a jeszcze tego samego dnia jej śladem poszła sieć Morrisons. W piątek dołączyły do nich także Sainsbury's, Aldi, Asda i Waitrose, przy czym część z nich nie ograniczy się tylko do alkoholi, bo np. Asda poinformowała, że wycofuje ok. 100 rodzajów rosyjskich produktów, w tym także ryby i słodycze. Na razie stanowiska nie zajęła największa z brytyjskich sieci supermarketów, Tesco.

Tymczasem dziennik "Daily Mail" przedstawił w piątek wykres z Google Trends pokazujący, że liczba zapytań w wyszukiwarce Google o wódkę ukraińską wzrosła w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich kilku dni około dziesięciokrotnie. "Daily Mail" sam zresztą postanowił pomóc swoim czytelnikom, przedstawiając pięć najlepszych dostępnych w Wielkiej Brytanii ukraińskich wódek - Nemiroff, Hlibny Dar, Zirkova, Khortytsa i Dima's.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński