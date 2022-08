W. Brytania: Kandydaci na premiera zapewniają o utrzymaniu wsparcia dla Ukrainy

Dwoje kandydatów na nowego premiera Wielkiej Brytanii, szefowa dyplomacji Liz Truss i były minister finansów Rishi Sunak, zapewniło w środę w tekstach z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, że w przypadku objęcia urzędu, nadal będą wspierać ten kraj.

Truss napisała w "Daily Telegraph", że inwazja Rosji na Ukrainę opiera się na kłamstwach i szerzeniu dezinformacji, ale dzięki udostępnieniu przez Wielką Brytanię danych wywiadowczych, wiele planów pokrzyżowano.

"Jako premier pójdę dalej, robiąc wszystko, co możliwe, w tym odtajniając więcej informacji wywiadowczych, aby ujawnić światu podręcznik Putina. Mój rząd będzie strategicznie wykorzystywał dane wywiadowcze, aby ujawniać próby Kremla podważenia i destabilizacji kochających wolność demokracji. Tam, gdzie są kłamstwa, zostaną one ujawnione, a tam, gdzie jest barbarzyństwo, będziemy je nazywać" - zapowiedziała minister spraw zagranicznych.

Ogłosiła, że w przypadku objęcia funkcji premiera jej rząd zwiększy wydatki na obronę do 3 proc. PKB do 2030 roku, a Wielka Brytania będzie odgrywać wiodącą rolę w światowych wysiłkach na rzecz obrony wolności i demokracji.

Sunak z kolei opublikował tekst w anglojęzycznym ukraińskim tygodniku "Kyiv Post". "Niezależnie od zmian tutaj w naszym kraju, my Brytyjczycy zawsze pozostaniemy waszym najsilniejszym sojusznikiem. Będziemy nadal wspierać waszych dzielnych bojowników, aby chronić waszych obywateli, będziemy nadal dostarczać pomoc humanitarną, aby zapewnić wam dostęp do leków i żywności, i będziemy nadal udzielać schronienia waszym bliskim, dopóki nie będą mogli bezpiecznie wrócić do domu i spać spokojnie" - czytamy w artykule.

Truss i Sunak ubiegają się o stanowisko nowego lidera rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej. Nazwisko zwycięzcy trwających obecnie partyjnych wyborów ogłoszone zostanie 5 września, a następnego dnia przejmie on od Borisa Johnsona urząd premiera. Według sondaży, wybory wygra Liz Truss, która ma ponad 20 punktów procentowych przewagi nad Sunakiem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

