W. Brytania: Karawan z trumną z ciałem Elżbiety II wyrusza do Windsoru

Kondukt pogrzebowy z trumną z ciałem królowej Elżbiety II dotarł do łuku triumfalnego Wellington Arch, gdzie trumna zostanie przeniesiona z lawety działa, na której była dotychczas przewożona, do karawanu. Stąd zostanie zawieziona do zamku w Windsorze.

Odjazdowi karawanu towarzyszyć będzie salut armatni oraz hymn narodowy. Karawan z trumną będzie jechał ulicami zachodniego Londynu - wzdłuż których również zgromadziły się tłumy ludzi - i powinien dotrzeć do bramy Wielkiego Parku Windsorskiego o godz. 16.06 polskiego czasu. Członkowie rodziny królewskiej będą jechać za nim samochodami. W znajdującej się na terenie zamku w Windsorze kaplicy św. Jerzego odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe, na zakończenie którego trumna z ciałem królowej zostanie opuszczona do krypty królewskiej.

W tej części uroczystości pogrzebowych nie będą uczestniczyć zagraniczni goście, którzy w tym czasie zostaną przyjęci w Londynie przez ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jamesa Cleverly'ego, ani zdecydowana większość pozostałych osób, które były na nabożeństwie w Opactwie Westminsterskim.