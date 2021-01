W. Brytania: Kierowcom ciężarówek do wjazdu do Francji nadal wystarczą szybkie testy

Kierowcy ciężarówek nadal będą mogli wjeżdżać z Wielkiej Brytanii do Francji na podstawie szybkich testów na obecność koronawirusa - zapewnił w piątek brytyjski minister transportu Grant Shapps. Dodał, że dotychczas tylko 0,3 proc. testów dało wynik pozytywny.

W związku z tym, iż Francja będzie wymagać od osób chcących wjechać na jej terytorium przeprowadzenia testu typu PCR, pojawiły się spekulacje, że przeprowadzane wśród kierowców w transporcie towarowym szybkie testy antygenowe nie będą już honorowane.

"Mamy uzgodnione w odniesieniu do przewoźników, że nasze towary i usługi, nasza żywność i lekarstwa mogą nadal płynąć do Calais. W takim przypadku mogą oni wykonać szybkie testy antygenowe, których zaletą jest to, że wyniki są dostępne w ciągu około 30 minut. Ta sytuacja nie ulega zmianie" - powiedział Shapps stacji Sky News.

Dodał, że odsetek kierowców, u których wykryto zakażenie jest znikomy. "Testujemy przewoźników, jak do tej pory ok. 66 tys. Jest to największy przeprowadzany w jakimkolwiek miejscu na świecie program testowania kierowców ciężarówek i wykrywamy bardzo niski poziom koronawirusa, ok. 0,3 proc., czyli znacznie mniej niż wynosi krajowa średnia tutaj czy we Francji" - mówił.

Przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa u kierowców rozpoczęto w ramach brytyjsko-francuskiego porozumienia o wznowieniu ruchu przez kanał La Manche. W drugiej połowie grudnia, w reakcji na wykrytą w południowo-wschodniej Anglii nową odmianę koronawirusa, Francja wstrzymała na 48 godzin możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii, co dotyczyło także kierowców w ruchu towarowym. Wstrzymanie ruchu spowodowało potężny zator po stronie brytyjskiej, który udało się rozładować dopiero po kilku dniach.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński