W. Brytania: Kolegium Uniwersytetu Oksfordzkiego zmieni nazwę na cześć wietnamskiej miliarderki

Jedno z kolegiów Uniwersytetu Oksfordzkiego, Linacre College, poinformowało, że zmieni nazwę po otrzymaniu rekordowej darowizny od najbogatszej Wietnamki Nguyen Thi Phuong Thao. Wywołało to kontrowersje zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Wietnamie.

Odkąd w poniedziałek władze Linacre College poinformowały, że złożą wniosek o zmianę nazwy na Thao College, nie cichną głosy krytyczne wobec tej decyzji.

Pomysł na zmianę nazwy pojawił się w związku z podpisaniem umowy o darowiznę w wysokości 155 mln GBP, którą instytucji ma przekazać Grupa Sovico, należąca do Nguyen Thi Phuong Thao. Majątek 51-latki magazyn "Forbes" szacuje na 2,7 mld USD.

Przedsiębiorczyni jest m.in. właścicielką linii lotniczych Vietjet, interesuje się sektorem bankowym i przemysłem rozrywkowym, jest także aktywna w przemyśle wydobywczym - i to głównie to ostatnie wywołało kontrowersje.

Linacre College podkreślił w komunikacie, że zastrzyk gotówki to dla niego punkt zwrotny, prowadzący do "transformacji" tej istniejącej od 1962 roku instytucji. Przekazano, że za pieniądze Thao ufundowany zostanie nowy budynek dla studentów oraz stypendia. Znaczna część darowizny ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu kolegium, które - jak podkreślono - było dotąd jednym z najmniej zamożnych na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Dziennik "Daily Telegraph" zacytował wypowiedź Thao, w której miliarderka podkreśliła, że wybrała Oksford, ponieważ wydaje jej się to odpowiednie miejsce do realizacji jej "pragnienia, by przyczynić się" do rozwoju ludzkości poprzez badania i edukację.

Jak przekazała w czwartek agencja AFP, informacje o planowanej zmianie nazwy wywołały na uczelni różnorodne komentarze. Część pracowników wyraziła zdanie, że wdzięczność za finansowy podarunek można okazać także na inne sposoby.

W środę dziennik "Guardian" zauważył, że darowizna wywołała zaniepokojenie, ponieważ Sovico działa m.in. na rynku poszukiwań ropy i gazu ziemnego, zaś Linacre College promuje swój wizerunek jako jednego z najbardziej "zielonych" na całej uczelni.

Organizacja Oxford Climate Justice Campaign - zrzeszenie pracowników, studentów i absolwentów uczelni walczące o zerwanie związków Uniwersytetu Oksfordzkiego z przemysłem paliw kopalnych - wyraziła rozczarowanie decyzją. Podkreśliła, że działalność sponsorki zagraża przetrwaniu planety, a Linacre College wyżej od niej i od ludzi ceni sobie pieniądze.

Jak relacjonuje japoński magazyn "Nikkei Asia", informacja wywołała mieszane reakcje również wśród Wietnamczyków. Część komentatorów w mediach społecznościowych pytała, dlaczego Thao pieniądze zarobione w Wietnamie przekazuje krajowi o kilkunastokrotnie większym dochodzie na głowę mieszkańca. Miejscowa prasa łagodzi nieco ton pisząc, że z przekazanych przez przedsiębiorczynię pieniędzy 7,5 mln GBP ma być przekazane na finansowanie stypendiów dla mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej.

Linacre College, do którego należy około 500 studentów, nosi imię Thomasa Linacre, renesansowego humanisty i lekarza króla Henryka VIII. Uniwersytet Oksfordzki jest unią 39 niezależnych kolegiów. Niektóre z nich nazwano lub przemianowano na cześć zamożnych fundatorów i sponsorów.

Tomasz Augustyniak