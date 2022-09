W. Brytania: Kolejka do Westminster Hall została ostatecznie zamknięta

Kolejka osób chcących przejść obok trumny królowej Elżbiety II, wystawionej na widok publiczny w Westminster Hall, została ostatecznie zamknięta. Kolejne osoby nie mogą już do niej dołączyć – poinformował w niedzielę niedługo przed północą Departament Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu brytyjskiego rządu (DCMS).

Pierwsze osoby ustawiały się w kolejce już w poniedziałek. Trumna z ciałem królowej została przetransportowana z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, w środę po południu. Ludzie zaczęli być wpuszczani do Westminster Hall w środę o godz. 18.00 czasu polskiego.

Już przed południem w niedzielę DCMS informował w mediach społecznościowych, że kolejka zostanie wkrótce zamknięta. "W celu uniknięcia rozczarowania, prosimy nie wyruszać w drogę w celu dołączenia do kolejki" - ostrzegano.

Choć dołączanie do kolejki jest już niemożliwe, to cały czas czekają w niej tysiące osób, które po kilkunastu godzinach oczekiwania będą miały możliwość przejść obok trumny zmarłej monarchini. Westminster Hall będzie otwarty dla chcących pożegnać królową do godz. 7.30 czasu polskiego w poniedziałek.

Możliwość dołączenia do kolejki była kilkukrotnie czasowo wstrzymywana z powodu osiągnięcia przez nią maksymalnej długości.

Tak było na przykład w piątek przed południem, kiedy władze poinformowały, że kolejka osiągnęła długość 7,9 km, a szacowany czas oczekiwania wynosił 14 godzin. Wówczas wstrzymano na 7 godzin przyjmowanie do niej nowych osób.

Według dotychczasowych danych kolejka zbliżyła się do rekordowej długości. Dotychczas najwięcej osób ustawiło się, aby oddać hołd rosyjskiemu piosenkarzowi i aktorowi Władimirowi Wysockiemu, który zmarł w lipcu 1980 roku. Wówczas kolejka ciągnęła się przez prawie 10 kilometrów.

Z Londynu Marcin Furdyna