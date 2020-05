W. Brytania: Kolejne 113 osób zmarło na Covid-19, łącznie 38 489

O 113 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 38 489 - poinformowało w niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

113 nowych zgonów to wyraźnie mniej niż w bilansie podanym w sobotę - 215. Jest to jednak bilans obejmujący weekend, kiedy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonów często odbywa się z opóźnieniem. W efekcie od kilku tygodni w danych za weekendy widoczne są spore spadki, a nieuwzględnione zgony są uzupełniane w statystykach w kolejnych dniach.

Jednak średnia dobowa liczba zgonów z siedmiu kolejnych dni, która niweluje takie dzienne wahania, stale spada, choć nadal liczba zgonów w Wielkiej Brytanii jest wyższa niż w pozostałych państwach Europy.

Ministerstwo zdrowia poinformowało również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 115,7 tys. testów na obecność koronawirusa. To o 12 tys. mniej niż poprzedniego dnia. Ponieważ w ostatnich dniach dobowa liczba testów nie przekracza 130 tys., spełnienie zapowiedzi premiera Borisa Johnsona, że do końca maja w Wielkiej Brytanii będzie wykonywane co najmniej 200 tys. testów dziennie wydaje się wątpliwe. Rekordowym wynikiem było do tej pory uzyskane w zeszłym tygodniu 177 tys.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii przeprowadzono ponad 4,28 mln testów na obecność koronawirusa. Łącznie wykryto 274 762 zakażeń, z czego 1936 w ciągu ostatniej doby. To nieco mniej niż w ostatnich kilku dniach, gdy ta liczba oscylowała w granicach 2000-2500. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.

Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie - za Stanami Zjednoczonymi - pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 oraz czwarte miejsce, jeśli chodzi o liczbę zakażeń - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Rosją.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński