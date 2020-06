W. Brytania: Kolejne 154 osoby zmarły na Covid-19, najmniej zakażeń od 19 marca

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarły 154 osoby i wykryto 653 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najmniejszą liczbą od 19 marca - podało w środę po południu ministerstwo zdrowia.

Liczba nowych zgonów jest nieco niższa od bilansu podanego we wtorek, gdy informowano o 171 zmarłych, ale zarazem nieco wyższa niż średnia dobowa z siedmiu kolejnych dni, która we wtorek wynosiła 121. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło w Wielkiej Brytanii już 43 081 osób, co jest trzecim najwyższym bilansem na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

653 nowe zakażenia koronawirusem to najniższa liczba od 19 marca i czwarty kolejny duży spadek. Poniedziałek był dopiero pierwszym dniem od 23 marca, gdy liczba nowych zakażeń spadła poniżej 1000. To zarazem dużo mniej niż średnia dobowa nowych przypadków z siedmiu kolejnych dni, która we wtorek nieco przekraczała 1100. Przy czym ten wyraźny spadek nowych zakażeń ma miejsce przy rekordowych liczbach wykonywanych testów. W ciągu minionej doby wykonano ich ponad 232 tys., a od początku epidemii już ponad 8,54 mln.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi obecnie 306 862, co jest piątym najwyższym wynikiem na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Indiach.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie zarejestrowane w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa. Natomiast bilans nowych testów i zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano we wtorek a godz. 9 rano w środę.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryto 31 stycznia, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 5 marca.

Bilanse podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia obejmują jedynie te zgony, w których obecność koronawirusa została potwierdzona testami. Podawane raz na tydzień dane urzędu statystycznego ONS uwzględniają wszystkie przypadki śmierci, w których Covid-19 został wpisany do aktu zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna, nawet jeśli nie zostały przeprowadzone testy. Według przekazanych we wtorek danych, do 12 czerwca włącznie takich przypadków było ok. 54 tys.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński