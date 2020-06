W.Brytania: Kolejne 171 osób zmarło na Covid-19, najmniej zakażeń od 23 marca

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 171 osób i wykryto 874 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najmniejszą liczbą od 23 marca - podało we wtorek po południu ministerstwo zdrowia.

Liczba nowych zgonów jest prawie trzykrotnie wyższa od bilansów z dwóch poprzednich dni łącznie, co jest jednak do pewnego stopnia efektem statystycznym. W bilansach podawanych we wtorki następują duże wzrosty wynikające z uzupełniania nieuwzględnionych zgonów z weekendu, gdy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny śmierci często jest opóźnione. Zarazem podana we wtorek liczba jest wyraźnie niższa od tej z poprzedniego wtorku.

Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło w Wielkiej Brytanii już 42 927 osób, co jest trzecim najwyższym bilansem na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

874 nowych zakażeń koronawirusem to najniższa liczba od 23 marca i drugi z kolei dzień, gdy jest ich mniej niż tysiąc. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła tym samym do 306 210, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Indiach.

Jak poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia, w ciągu minionej doby przeprowadzono w kraju ponad 237 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest jedną z najwyższych liczb do tej pory, a od początku epidemii już ponad 8,3 mln.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie zarejestrowane w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa. Natomiast bilans nowych testów i zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano w poniedziałek a godz. 9 rano we wtorek.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryto 31 stycznia, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 5 marca.

Bilanse podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia obejmują jedynie te zgony, w których obecność koronawirusa została potwierdzona testami. Podawane raz na tydzień dane urzędu statystycznego ONS uwzględniają wszystkie przypadki śmierci, w których Covid-19 został wpisany do aktu zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna, nawet jeśli nie zostały przeprowadzone testy. Według przekazanych we wtorek danych, do 12 czerwca włącznie takich przypadków było ok. 54 tys.

Wcześniej we wtorek brytyjski premier Boris Johnson ogłosił przejście od 4 lipca do następnego etapu znoszenia w Anglii ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii. Od tego dnia działalność będzie mógł wznowić m.in. sektor gastronomiczno-hotelarski, kina, muzea i galerie, świątynie czy salony fryzjerskie. Zmieniono także wytyczne w kwestii dystansu miedzy ludźmi - zamiast dwóch metrów obowiązywać będzie dystans jednego metra, choć z zachowaniem środków szczególnej ostrożności.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński