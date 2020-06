W. Brytania: Kolejne 184 osoby zmarły na Covid-19, łącznie 42 153

O 184 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym kraju wynosi 42 153 - poinformowało w środę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

184 nowe zgony to nieco mniej niż w bilansie podanym we wtorek, gdy informowano o 233 zmarłych. To zarazem liczba zbliżona do średniej dobowej z siedmiu kolejnych dni.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to 37 692 zgony miały miejsce w Anglii, 2 453 - w Szkocji, 1 466 - w Walii i 542 w Irlandii Północnej.

Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi i Brazylią.

Ale bilanse podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia obejmują jedynie te zgony, w których obecność koronawirusa została potwierdzona testami. Podawane raz na tydzień dane urzędu statystycznego ONS uwzględniają wszystkie zgony, w których Covid-19 został wpisany do aktu zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna, nawet jeśli nie zostały przeprowadzone testy. Według podanych we wtorek danych, do 5 czerwca włącznie takich przypadków było 52 tysiące.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1 115 nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 160 mniej niż dzień wcześniej. Od początku czerwca liczba nowo wykrytych zakażeń zwykle mieści się w przedziale między 1000 a 1500. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 299 251 przypadków koronawirusa, co jest piątą najwyższą liczbą na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Rosją i Indiami.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 140 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii już ponad 7,12 mln. Bilans nowych testów i zakażeń obejmuje 24 godziny między 9 rano we wtorek a 9 rano w środę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński