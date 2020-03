W. Brytania: Kolejne 209 osób zmarło z powodu koronawirusa, razem 1228

Liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 209 i wynosi 1228 - podało w niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans nowych zgonów obejmuje okres między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę. Jest on nieco niższy niż ten podany w sobotę, obejmujący poprzednie 24 godziny, gdy zmarło 260 osób, co było jak do tej pory największą liczbą od początku epidemii.