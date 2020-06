W. Brytania: Kolejne 233 osoby zmarły na Covid-19, łącznie 41 969 (aktualizacja)

O 233 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym kraju wynosi 41 969 - poinformowało we wtorek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

233 nowe zgony to ponad trzy razy więcej niż łącznie w bilansach z dwóch poprzednich dni, gdy liczba zmarłych po raz pierwszy od końca marca spadła poniżej 50. Ale zarówno tamte spadki, jak i wtorkowy wzrost są do pewnego stopnia efektem statystycznym - w weekendy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonu często odbywa się z opóźnieniem, przez co bilanse podawane w niedzielę i poniedziałek są zaniżone, zaś nieujęte zgony uzupełniane są w kolejnych dniach i zwłaszcza w bilansach wtorkowych następują spore wzrosty. Zarazem liczba zmarłych jest o 53 niższa niż w bilansie z wtorku przed tygodniem.

Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi i Brazylią.

Bilanse podawane przez ministerstwo zdrowia obejmują jedynie te zgony, w których obecność koronawirusa została potwierdzona testami. Podawane raz na tydzień dane urzędu statystycznego ONS uwzględniają wszystkie zgony, w których Covid-19 został wpisany do aktu zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna, nawet jeśli nie zostały przeprowadzone testy. Według podanych wcześniej we wtorek danych, do 5 czerwca włącznie takich przypadków było 52 tysiące.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1279 nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 200 więcej niż dzień wcześniej, ale zarazem to zbliżona liczba do średniej dobowej z ostatnich siedmiu dni, która eliminuje dzienne wahania, wynikające - na przykład - z mniejszej liczby przeprowadzanych testów w weekend. Tych w ciągu ostatniej doby wykonano nieco ponad 113 tys., czyli o kilkadziesiąt tysięcy poniżej poziomów osiąganych w zeszłym tygodniu.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii przeprowadzono ponad 6,98 mln testów na obecność koronawirusa, z czego potwierdzono ją w 298 136 przypadkach. Biorąc pod uwagę bilanse nowo wykrywanych zakażeń z ostatni dni, najprawdopodobniej w czwartek Wielka Brytania stanie się piątym krajem, gdzie ich liczba przekroczy 300 tys. Więcej ich jest tylko w USA, Brazylii, Rosji i Indiach.

