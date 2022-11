W. Brytania: Kolejne 24 osoby objęte sankcjami w związku z tłumieniem protestów Iranie

Wielka Brytania poinformowała w poniedziałek o nałożeniu sankcji na kolejnych 24 irańskich urzędników i wysokich rangą funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa w reakcji na brutalne tłumienie protestów po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej przez policję moralności.

"Sankcje te są wymierzone w urzędników irańskiego reżimu odpowiedzialnych za haniebne naruszenia praw człowieka. Wraz z naszymi partnerami wysłaliśmy jasny komunikat do irańskiego reżimu - (że) brutalne tłumienie protestów musi się skończyć, a wolność słowa musi być respektowana. Naród irański nie mógł wyrazić się jaśniej. Nadszedł czas, aby reżim przestał obwiniać zewnętrzne podmioty i zaczął słuchać głosu własnego narodu" - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

Wśród osób objętych sankcjami są minister komunikacji Isa Warepur oraz szef irańskiej cyberpolicji Wahid Mohammad Naser Madżid, którzy, jak wyjaśniono, są odpowiedzialni za ograniczenie dostępu do internetu, w tym do komunikatorów internetowych. Podobnie jak w przypadku pozostałych 22 osób, sankcje obejmują zamrożenie aktywów w Wielkiej Brytanii i zakaz wjazdu do tego kraju.

To już druga tura brytyjskich sankcji nałożonych w związku z protestami po śmierci Amini. W pierwszej połowie października objęto nimi trzech irańskich generałów oraz całą działającą w tym kraju policję moralności. Amini zmarła 16 września, dwa dni po tym, jak policja moralności zatrzymała ją z powodu "nieodpowiedniego nakrycia głowy". Według rodziny była bita przez funkcjonariuszy. Po jej śmierci w Iranie wybuchły protesty, w których - jak podają niezależne źródła - zginęło dotychczas ponad 300 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński