W.Brytania: Kolejne 282 osoby zmarły na Covid-19, łącznie 36 675

O 282 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 36 675 - podał w sobotę po południu brytyjski rząd.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

282 nowe zgony to mniej niż przez trzy ostatnie dni, gdy ta liczba oscylowała wokół 350. To zarazem najniższy od 26 marca bilans, który nie dotyczył dni weekendowych. W weekendy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonów często odbywa się z opóźnieniem, wskutek czego od kilku tygodni w danych za weekendy widoczne są spore spadki, a nieuwzględnione zgony są uzupełniane w statystykach w kolejnych dniach.

Średnia dobowa liczba zgonów z kolejnych siedmiu dni, która niweluje takie dzienne wahania, cały czas się zmniejsza, co dowodzi, że szczyt epidemii Wielka Brytania ma za sobą. W pierwszej połowie kwietnia ta średnia oscylowała wokół 900 zgonów, obecnie jest to niespełna 350.

Podczas codziennej rządowej konferencji prasowej poinformowano również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 116,5 tys. testów na obecność koronawirusa. To o ok. 24 tys. mniej niż poprzedniego dnia. Zgodnie z zapowiedzią premiera Borisa Johnsona do końca maja w Wielkiej Brytanii ma być wykonywanych co najmniej 200 tys. testów dziennie. Rekordowym wynikiem było do tej pory 177 tys.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii przeprowadzono prawie 3,35 mln testów na obecność koronawirusa. Łącznie wykryto 257 154 zakażenia, z czego 2 959 w ciągu ostatniej doby. To o ponad 300 mniej niż w bilansie z piątku. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

Obecnie w szpitalach w Wielkiej Brytanii przebywa 9 331, podczas gdy tydzień wcześniej ta liczba wynosiła 10 525.

Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie - za Stanami Zjednoczonymi - pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 oraz czwarte miejsce, jeśli chodzi o dotychczasowe zakażenia - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Rosją.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński