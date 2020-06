W.Brytania: Kolejne 324 osoby zmarły na Covid-19, łącznie 39 369

O 324 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 39 369 - poinformowało we wtorek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

324 nowe zgony to wyraźnie więcej niż w bilansach z ostatnich dwóch dni, które jednak obejmowały dni weekendowe, gdy potwierdzenie przyczyny zgonu często bywa opóźnione. W bilansach publikowanych we wtorki od kilku tygodni widoczne są duże wzrosty, co jest efektem uzupełniania zaległych statystyk z weekendu.