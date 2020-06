W.Brytania: Kolejne 324 osoby zmarły na Covid-19, łącznie 39 369 (aktualizacja)

O 324 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 39 369 - poinformowało we wtorek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

324 nowe zgony to więcej niż łącznie w bilansach z ostatnich dwóch dni, które jednak obejmowały dni weekendowe, gdy potwierdzenie przyczyny zgonu często bywa opóźnione. W bilansach publikowanych we wtorki od kilku tygodni widoczne są duże wzrosty, co jest efektem uzupełniania zaległych statystyk z weekendu.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce ogółem 35 128 zgonów, w Szkocji - 2 363, w Walii - 1 354, a w Irlandii Północnej - 524.

Podawane codziennie przez ministerstwo zdrowia dane o zgonach uwzględniają tylko te przypadki, w których testy potwierdziły obecność koronawirusa. Publikowane co tydzień z półtoratygodniowym opóźnieniem dane urzędu statystycznego uwzględniają wszystkie zgony, w których koronawirus został wskazany w akcie zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna. Według przedstawionych we wtorek statystyk na 22 maja Covid-19 został wskazany w 48 106 aktach zgonu.

Ministerstwo zdrowia poinformowało również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 135,6 tys. testów na obecność koronawirusa. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii przeprowadzono ich ponad 4,6 mln. Łącznie wykryto 277 985 zakażeń, z czego 1 613 w ciągu ostatniej doby. To druga najniższa liczba od 25 marca i trzeci kolejny dzień, gdy nie przekracza ona 2000. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

W szpitalach przebywa obecnie 7 607 pacjentów z koronawirusem, podczas gdy tydzień wcześniej było ich 8 811.

Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie - za Stanami Zjednoczonymi - pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 oraz czwarte miejsce, jeśli chodzi o liczbę zakażeń - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Rosją.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński