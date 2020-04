W. Brytania: Kolejne 778 osób zmarło z powodu koronawirusa, łącznie 12107

Kolejne 778 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 12107 - poinformowało we wtorek po południu ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek.

Jest on nieco wyższy niż ten podany w poniedziałek, gdy poinformowano o 717 zmarłych.