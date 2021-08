W. Brytania: Kolejny dobowy rekord nielegalnych imigrantów na La Manche - 592

Co najmniej 592 nielegalnych imigrantów przedostało się w czwartek do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche - podało w sobotę ministerstwo spraw zagranicznych tego kraju. To kolejny - trzeci w ciągu miesiąca - dobowy rekord liczby złapanych migrantów.

Mimo wysiłków brytyjskiego rządu, by zatrzymać falę nielegalnych imigrantów, próbujących przedostać się przez kanał La Manche - zwykle na pontonach lub małych niestabilnych łodziach - ich liczby rosną coraz szybciej. Od początku tego roku udało się to już ponad 11 tys. osób, podczas gdy w całym roku 2020 było ich 8417.

Nowy dobowy rekord jest o ponad 100 wyższy od poprzedniego - 4 sierpnia przez La Manche przepłynęło 482 nielegalnych imigrantów, z kolei jeszcze poprzedni ustanowiony został 19 lipca, gdy schwytano 430 osób.

Jak podało brytyjskie MSW, oprócz 592 imigrantów, którym udało się w czwartek przepłynąć, kolejnych 155 francuska straż przybrzeżna zatrzymała, gdy byli jeszcze na francuskich wodach i zawróciła.

W czwartek doszło też do wypadku śmiertelnego na La Manche - 27-letni mężczyzna z Erytrei zatonął, gdy wraz z czterema innymi wyskoczył z przepełnionej łodzi, która zaczęła tonąć.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński