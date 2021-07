W. Brytania: Kolejny dobowy rekord zakażeń w trzeciej fali epidemii - 54 674

54 674 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii, co oznacza piąty dzień z rzędu rekordowym bilansem w trzeciej fali epidemii - podał w sobotę brytyjski rząd. Zarejestrowano też kolejnych 41 zgonów z powodu Covid-19.

W porównaniu z poprzednim dniem liczba stwierdzonych zakażeń jest wyższa o ponad 2800, to także najwyższy dobowy bilans od 15 stycznia tego roku. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii było tylko 10 dni, gdy liczba wykrytych zakażeń była wyższa od tej podanej w sobotę - wszystkie miały miejsce między 31 grudnia zeszłego roku a 15 stycznia br., gdy trwał szczyt drugiej fali. Łączna liczba wykrytych infekcji wzrosła tym samym do prawie 5,39 mln, co jest siódmym najwyższym wynikiem na świecie.

Podana w sobotę liczba zgonów jest najmniejsza od czterech dni, podczas których dwa razy zanotowano najwyższe bilanse w trzeciej fali. Jednocześnie choć poziom zakażeń zaczyna dorównywać tym ze stycznia, to bilanse zgonów są 30-40 razy niższe niż w styczniu. Tym brytyjski rząd uzasadnia budzącą kontrowersje decyzję o zniesieniu w Anglii od poniedziałku wszystkich prawnie obowiązujących restrykcji covidowych.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarły 128 683 osoby.

Do piątku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 46,23 mln osób, a obie - 35,73 mln. Stanowi to odpowiednio 87,8 proc. oraz 67,8 proc. dorosłych mieszkańców kraju.