W.Brytania: Kolejnych 126 zgonów na Covid-19, łącznie zmarło 44 517 osób

O 126 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łącznie od początku epidemii w tym kraju zmarło już 44 517 osób - poinformowało w środę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

126 nowych zgonów to nieco mniej niż w bilansie podanym we wtorek, gdy informowano o 155 zmarłych.

Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi i Brazylią.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 630 nowych zakażeń, co jest wzrostem o 49 w stosunku do wtorku, ale też pierwszym od czterech dni przypadkiem, by ta liczba przekroczyła 600. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 286 979 przypadków koronawirusa. Więcej ich jest w sześciu państwach - Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach, Rosji, Peru i Chile. Bilans nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano we wtorek a godz. 9 rano w środę.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryto 31 stycznia, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 5 marca.

Bilanse podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia obejmują jedynie te zgony, w których obecność koronawirusa została potwierdzona testami. Podawane raz na tydzień dane urzędu statystycznego ONS uwzględniają wszystkie przypadki śmierci, w których Covid-19 został wpisany do aktu zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna, nawet jeśli nie zostały przeprowadzone testy. Według przekazanych we wtorek danych, obejmujących okres do 26 czerwca włącznie, liczba takich przypadków przekroczyła 55 tys.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński