W. Brytania: Kolejnych 155 zgonów na Covid-19, łącznie zmarło 44 391 osób

O 155 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łącznie od początku epidemii w tym kraju zmarło już 44 391 osób - poinformowało we wtorek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę, a godz. 17 w poniedziałek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

155 nowych zgonów to ponad cztery razy więcej niż w bilansach z dwóch poprzednich dni łącznie, co jednak nie jest zaskoczeniem, ani odwróceniem spadkowego trendu. Bilanse podawane we wtorki są zazwyczaj najwyższe w tygodniu, bo uzupełniane są w nich nieuwzględnione wcześniej w statystykach zgony z minionego weekendu. Zarazem to dokładnie tyle samo, ile wynosił bilans w poprzedni wtorek.

Spośród łącznej liczby 44 391 zgonów 39 815 miało miejsce w Anglii, 2 488 - w Szkocji, 1 534 - w Walii, a 554 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi i Brazylią.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 581 nowych zakażeń, co jest wprawdzie znacząco większą liczbą niż w poniedziałek, ale to raczej poniedziałkowa - 352 - była nieoczekiwanym spadkiem. Od początku lipca dobowa liczba nowo wykrytych zakażeń zwykle mieści się w przedziale 500-600. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 286 349 przypadków koronawirusa. Więcej ich jest w sześciu państwach - Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach, Rosji, Peru i Chile. Bilans nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano w poniedziałek a godz. 9 rano we wtorek.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryto 31 stycznia, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 5 marca.

Bilanse podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia obejmują jedynie te zgony, w których obecność koronawirusa została potwierdzona testami. Podawane raz na tydzień dane urzędu statystycznego ONS uwzględniają wszystkie przypadki śmierci, w których Covid-19 został wpisany do aktu zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna, nawet jeśli nie zostały przeprowadzone testy. Według przekazanych we wtorek danych, obejmujących okres do 26 czerwca włącznie, liczba takich przypadków przekroczyła 55 tys.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński