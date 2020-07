W. Brytania: Kolejnych 16 osób zmarło na Covid-19, najmniej zakażeń od 16 marca

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 16 osób i wykryto 352 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najmniejszą liczbą od 16 marca - poinformowało w poniedziałek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Liczba nowych zgonów jest nieco mniejsza od tej z niedzieli, gdy informowano o 22 zmarłych, a zarazem jest drugą najmniejszą od 17 marca. Trzeba jednak pamiętać, że w danych dotyczących dni weekendowych co tydzień następuje wyraźny spadek, co ma związek z opóźnieniami w potwierdzaniu koronawirusa jako przyczyny zgonu i jest uzupełniane w kolejnych dniach.

Łączna liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła w Wielkiej Brytanii do 44 236, co jest trzecim najgorszym bilansem na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii zmarło 39 663 osób, w Szkocji - 2488, w Walii - 1531, zaś w Irlandii Północnej - 554.

Zwraca uwagę fakt, że w ciągu minionej doby w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19, przy czym w przypadku Walii to pierwszy taki przypadek od końca marca.

352 nowe zakażenia koronawirusem to o ponad 150 mniej niż poprzedniego dnia i pierwszy przypadek od 16 marca, by ta liczba była niższa niż 400. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 285 768 zakażeń. Pod tym względem Wielka Brytania znajduje się na siódmym miejscu na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Rosją, Peru i Chile.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę, gdzie testy potwierdziły obecność koronawirusa. Natomiast bilans nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano w niedzielę a godz. 9 rano w poniedziałek.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryto 31 stycznia, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 5 marca.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński