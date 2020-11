W. Brytania: Koncerty w Londynie z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

Dwa koncerty z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się w środę wieczorem w Londynie. Z powodu ograniczeń epidemicznych oba będą w formie wirtualnej.

O godz. 19 czasu londyńskiego, czyli o 20 czasu warszawskiego, w Ognisku Polskim odbędzie się koncert pianisty Tomasza Lisa. Koncert poprzedzony zostanie oprowadzaniem po wystawie poświęconej odzyskaniu przez Polskę niepodległości, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Po wystawie oprowadzać będą ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki oraz Marek Laskiewicz, prezes Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii (PWWB).

Pół godziny później w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK), w ramach cyklu POSKOnline odbędzie się wieczór poświęcony odzyskaniu niepodległości, podczas którego wystąpią Julia Klimek (fortepian) i Jadwiga Słomka (śpiew) oraz Renata Chmielewska-Lambourne i Janusz Guttner (recytacje). Współorganizatorem wydarzenia jest Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii (ZPWB).

Oba koncerty będą transmitowane w internecie.

W przesłaniu nagranym do Polaków w mieszkających w Wielkiej Brytanii ambasador Rzegocki przyznał, że z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne obchody Święta Niepodległości nie mogą się odbyć w takiej formie jak zwykle i w takiej, jak wszyscy by chcieli. Wskazał jednak, że przy okazji przypadających w tym roku okrągłych rocznic - 100-lecia Bitwy Warszawskiej, 80-lecia Bitwy o Wielką Brytanię i 40-lecia powstania Solidarności - a także przy okazji majowych Dni Polskiego Dziedzictwa w internecie odbyło się wiele wydarzeń, które pokazywały wkład Polski w historię Europy oraz to, jak interesująca jest polska kultura i jak bliskie są związki polsko-brytyjskie.

"Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Wam, drodzy Rodacy, aby więzi łączące nas na co dzień z Ojczyzną, stawały się coraz silniejsze i abyśmy naszą miłość do Polski potrafili przekazywać następnym pokoleniom, aby w sercach nas wszystkich była obecna Polska - nasza Niepodległa Rzeczpospolita" - mówił ambasador.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński