W. Brytania: Konferencja Poland 2.0 Summit z powodu epidemii w formie wirtualnej

Poland 2.0 Summit, konferencja innowacyjno-technologiczna dla polskich studentów uczących się na renomowanych uczelniach w całej Europie, z powodu epidemii koronawirusa odbędzie się w tym roku w formie wirtualnej - poinformowali organizatorzy.

Szósta edycja kongresu łączącego młodych Polaków z przedsiębiorcami i przedstawicielami polskich instytucji publicznych odbędzie się w dniach 27-29 października. Wydarzenie przeprowadzone zostanie na internetowej platformie Hopin, za pośrednictwem której zalogowani uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach z czołowymi polskimi innowatorami.

Wystąpienia specjalistów zaplanowano w obrębie sześciu ścieżek tematycznych. Wśród nich są odbywające od samego początku na Poland 2.0 Summit bloki "MedTech", "Finanse i przedsiębiorczość" czy "Zrównoważony rozwój". W tym roku dołączą do nich także ścieżki zatytułowane "Cyberbezpieczeństwo i e-państwo", "Kreatywne technologie" oraz "Cyfrowa przyszłość", które nawiązują do bieżących wyzwań związanych np. z upowszechnianiem się rozwiązań i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI).

"Konferencje studenckie to dla młodych Polaków ważne wydarzenia - pozwalają na networking, spotkanie potencjalnych pracodawców oraz poznanie podobnie myślących rówieśników, a także dobrą zabawę. Dlatego tak ważne było dla nas przeniesienie do przestrzeni wirtualnej wszystkich aspektów Poland 2.0 Summit. Szerokie możliwości personalizacji wybranej przez nas platformy pozwolą nam na udostępnienie uczestnikom konferencji przestrzeni do nawiązania relacji, które mogą mieć potem istotne znaczenie dla dalszego przebiegu ich kariery" - tłumaczy Michał Gren, świeżo upieczony absolwent Bocconi University, jeden z organizatorów 6. edycji Poland 2.0 Summit.

Pomimo niestandardowej formy tegorocznych działań stałym elementem pozostaje inauguracja kolejnej edycji programu mentoringowego EmpowerPL. Inicjatywa, która powstała we współpracy z partnerem strategicznym Boston Consulting Group oraz z Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, od 2017 roku łączy studentów ze specjalistami w bliskich im dziedzinach, którzy zobowiązują się przez rok dzielić z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem w danym sektorze.

"Myślę, że mentoring jest najlepszym sposobem, aby uniknąć błędów, które popełnił już wcześniej ktoś inny. EmpowerPL to świetna okazja, aby zapytać osobę, którą na co dzień znamy np. z Internetu czy z gazet o to, jakie błędy popełniła, jak wyglądała jej kariera i w jaki sposób my możemy pokierować swoją tak, aby osiągnąć podobnego kalibru sukcesy" - mówi Martyna Piotrowska, absolwentka Uniwersytetu w Edynburgu, która jako organizatorka Poland 2.0 Summit uruchomiła program w 2017 r.

Do "wzięcia przyszłości w swoje ręce" inspirują nie tylko mentorzy EmpowerPL, ale również goście zaprezentowanego przez Poland 2.0 Summit w czerwcu podcastu. #Nomad to seria wywiadów z młodymi Polakami, których działania i inicjatywy już doczekały się uznania. W czasie tych rozmów, które są dostępne na platformach streamingowych, młodzi przedsiębiorcy, naukowcy i działacze społeczni opowiadają historie swoich przedsięwzięć i dzielą się poradami z tymi, którzy dopiero rozpoczynają samodzielne działania.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński