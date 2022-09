W. Brytania: Konie, które pójdą w kondukcie były szkolone, by nie reagować na płaczących żałobników

W kondukcie z trumną zmarłej królowej Elżbiety II, który przejdzie w środę przez Londyn, pójdzie 500 brytyjskich żołnierzy. Przemarsz ćwiczono od czterech dni. Konie, które wezmą udział w ceremonii uczono, by nie reagowały na płacz żałobników, hałasy i rzucane na nie flagi i kwiaty.

Przez ostatnie cztery dni wojskowi nieustannie ćwiczyli przemarsz, wielu z nich prawie nie spało - pisze dziennik "The Guardian". Kondukt przejdzie z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego. Za lawetą armatnią z trumną królowej pójdzie król Karol III i inni członkowie rodziny królewskiej.

Pochód przejdzie powolnym, żałobnym tempem, bębniarze będą wybijali rytm 75 uderzeniami na minutę - opisuje gazeta.

Tak wolne tempo będzie szczególnym wyzwaniem dla koni, których naturalny krok jest nieco szybszy niż ludzki i to takie tempo jest zazwyczaj utrzymywane podczas naszych parad - wyjaśnia sierżant Tom Jenks, który będzie jechał na koniu ciągnącym lawetę z trumną.

Do konduktu wybrano konie o czarnym umaszczeniu i spokojnym temperamencie. Zwierzęta dodatkowo ćwiczono, imitując warunki, na które będą narażone podczas przemarszu, czyli hałasy i tłumy płaczących, rzucających w orszak kwiaty i flagi żałobników.

Żołnierze równolegle przygotowują się do jeszcze większej parady podczas poniedziałkowego pogrzebu królowej. W tym orszaku ma wziąć udział 4500 wojskowych i będzie to największe tego typu parada w naszych czasach - zaznacza "The Guardian".