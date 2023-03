W. Brytania: Koniec konfliktu w BBC: zawieszony za krytykę rządu Gary Lineker wróci na antenę

Najgłębszy od lat konflikt w brytyjskiej publicznej stacji BBC został w poniedziałek zażegnany. Słynny przed laty piłkarz Gary Lineker powróci na antenę w roli prowadzącego, a stacja zleci przeprowadzenie niezależnego przeglądu wytycznych w sprawie mediów społecznościowych.

Lineker w piątek wieczorem został zawieszony jako prowadzący flagowy program piłkarski w BBC, Match of the Day, po tym jak stacja uznała, że złamał korporacyjne wytyczne dotyczące bezstronności i neutralności politycznej. Trzy dni wcześniej Lineker na swoim profilu na Twitterze, który obserwuje 8,7 mln osób, porównał język użyty przez rząd przy prezentacji projektu ustawy o powstrzymywaniu nielegalnej imigracji do używanego w Niemczech w latach 30.

W geście solidarności z Linekerem, który gospodarzem Match of the Day jest od 1999 r., z udziału w programach piłkarskich w BBC wycofali się niemal wszyscy eksperci i komentatorzy, wskutek czego ich weekendowe edycje albo pojawiły się w bardzo okrojonej formie, albo nie wyemitowano ich wcale.

"Wszyscy uznają, że był to trudny okres dla pracowników, współpracowników, prezenterów i, co najważniejsze, dla naszych widzów. Przepraszam za to. (...) Chcę, aby sprawy zostały rozwiązane, a nasze treści sportowe wróciły na antenę. Bezstronność jest ważna dla BBC. Jest również ważna dla społeczeństwa. BBC ma zobowiązanie do bezstronności w swojej karcie i zobowiązanie do wolności słowa" - oświadczył w poniedziałek dyrektor generalny BBC Tim Davie. Zapowiedział niezależny przegląd wytycznych w sprawie mediów społecznościowych.

Jak dodał, do tego czasu Lineker będzie przestrzegał tych obowiązujących obecnie. Lineker uważał, że nie będąc etatowym dziennikarzem BBC, nie musi przestrzegać korporacyjnych wytycznych. Przy okazji poprzedniej podobnej kontrowersji stacja wskazała jednak, że jest on postacią na tyle z nią kojarzoną, iż również powinien zachowywać bezstronność. Według sprawozdań finansowych BBC jest on najlepiej opłacaną gwiazdą stacji.

Lineker zapewnił, że popiera przegląd i nie może się doczekać powrotu na antenę. Dodał, że ostatnie dni były "surrealistyczne", i podziękował sympatykom za ich "niesamowite wsparcie". "Niezależnie od tego, jak trudne były ostatnie dni, po prostu nie można porównać tego do konieczności ucieczki z domu przed prześladowaniami lub wojną, aby szukać schronienia na odległej ziemi. Empatia tak wielu z was wobec ich trudnej sytuacji podnosi na duchu. Pozostajemy krajem w przeważającej mierze tolerancyjnych, gościnnych i hojnych ludzi" - napisał na Twitterze.

Jak się oczekuje, Lineker będzie gospodarzem najbliższego wydania Match of the Day w sobotę wieczorem.

62-letni obecnie Lineker w latach 1984-92 rozegrał 80 meczów w reprezentacji Anglii, w których zdobył 48 bramek. Był najlepszym strzelcem piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku w 1986 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński