W.Brytania: "Kopernik" Matejki będzie wystawiony w The National Gallery

Obraz Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" zostanie w 2020 r. zaprezentowany w The National Gallery w Londynie - podano we wtorek. Będzie to pierwszy przypadek, by dzieło polskiego malarza trafiło do najważniejszej brytyjskiej galerii sztuki.

Obrazowi towarzyszyć będzie pochodzący z 1543 r. egzemplarz najważniejszego dzieła Mikołaja Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium" (O obrotach sfer niebieskich). Wystawa w The National Gallery prezentowana będzie od 29 lipca do 15 listopada 2020 r.

Pochodzący z 1873 r. obraz o rozmiarach 225 cm na 315 cm, który Matejko namalował, aby uczcić 400. rocznicę urodzin Kopernika, na co dzień znajduje się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Znajdująca się przy Trafalgar Square The National Gallery jest najważniejszą w Wielkiej Brytanii galerią malarstwa i jednym z najliczniej odwiedzanych muzeów na świecie. W jej zbiorach znajduje się ok. 2300 obrazów, głównie malarzy zachodnioeuropejskich, od połowy XIII wieku do roku 1900. Artyści, których dzieła są tam wystawione, to m.in.: Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Tycjan, Sandro Botticelli, Jan van Eyck, Claude Monet, Diego Velazquez, Pierre-Auguste Renoir.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński