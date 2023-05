W. Brytania: Koronacja Karola III - premier Sunak, hinduista, odczytał fragment z Biblii

Brytyjski premier Rishi Sunak, który jest praktykującym hinduistą, odczytał podczas odbywającego się w Opactwie Westminsterskim w Londynie nabożeństwa koronacyjnego Karola III fragment Nowego Testamentu.

Odczytany przez Sunaka fragment pochodzi z Listu do Kolosan i zawiera m.in. słowa: "On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego5 zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie".

Podczas wszystkich tego typu uroczystości brytyjscy premierzy czytają w fragmenty z Biblii, jest to jednak pierwszy przypadek, by robił to szef rządu innego wyznania niż chrześcijańskie.