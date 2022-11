W. Brytania: Koroner: nie ma dowodów, by internetowe wyzwanie spowodowało śmierć 12-latka

Nie ma żadnych dowodów wskazujących, że udział w prowadzonym w mediach społecznościowych wyzwaniu spowodował trwałe uszkodzenie mózgu 12-letniego Archiego Battersbee - przekazał we wtorek koroner. Los chłopca był wiosną i latem przedmiotem głośnej w Wielkiej Brytanii batalii prawnej.

Hipotezę, że przyczyną wypadku, któremu uległ Archie było wyzwanie prowadzone w mediach społecznościowych polegające na jak najdłuższym odcięciu dopływu krwi do mózgu, sugerowała jego matka. 7 kwietnia znalazła ona nieprzytomnego syna w ich domu w Southend. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Londynie, ale lekarze na podstawie przeprowadzonych badań ocenili, że nastąpiło trwałe uszkodzenie mózgu i nie ma szans, by kiedykolwiek odzyskał świadomość.

Los chłopca był przedmiotem ciągnącej się przez kilka miesięcy batalii prawnej. Jego rodzice wskazywali, że serce nadal bije i chcieli, by leczenie było kontynuowane, lekarze przekonywali, że nastąpiła u niego śmierć pnia mózgu i dalsze podtrzymywanie życia nie leży w jego najlepszym interesie, zatem powinien zostać odłączony od aparatury. Na każdym etapie postępowania sądowego sędziowie przyznawali rację lekarzom i ostatecznie 6 sierpnia po odłączeniu od aparatury chłopiec zmarł.

We wtorek Lincoln Brookes, koroner prowadzący dochodzenie w sprawie przyczyny zgonu poinformował, że na tym etapie nie ma "żadnych dowodów na potwierdzenie obaw" jakoby Archie brał udział w wyzwaniu internetowym, zaś inspektor Sarah Weeks z policji hrabstwa Essex - że w pobranych z telefonu chłopca danych nie ma dowodów, by w dniu wypadku nagrywał jakiekolwiek wideo, ani żadnych zdjęć bądź filmów, które sugerowałyby, że brał udział w wyzwaniu internetowym. Dodała, że znaleziono za to serię wiadomości sugerujących "bardzo niski nastrój" chłopca i wokół tego wątku prowadzone będzie dalej śledztwo koronera.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński