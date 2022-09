W. Brytania: Król i książę William wyszli do czekających, by oddać hołd królowej

Król Wielkiej Brytanii Karol III i jego starszy syn, książę William niespodziewanie wyszli w sobotę koło południa do osób czekających w kolejce do Westminster Hall, gdzie wystawiona jest trumna z ciałem królowej Elżbiety II.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Nowy król i nowy następca tronu przez kilkanaście minut rozmawiali w Lambeth na południowym brzegu Tamizy z osobami stojącymi w kolejce i ściskali im ręce. Według stanu na wczesne popołudnie w sobotę, szacowany czas oczekiwania na wejście do Westminster Hall to 14 godzin, co oznacza, że kolejka się znacząco skróciła, bo w piątek w pewnym momencie było to ponad 24 godziny.

W piątek wieczorem Karol III wraz z trójką młodszego rodzeństwa wziął udział w czuwaniu przy trumnie Elżbiety II, w ceremonii nazywanej czuwaniem książąt. W sobotę wieczorem w podobnym czuwaniu - wraz siódemką pozostałych wnucząt zmarłej monarchini - uczestniczyć będzie książę William.