W. Brytania: Król i pozostałe dzieci Elżbiety II czuwali przy trumnie z jej ciałem

Król Wielkiej Brytanii Karol III oraz troje pozostałych dzieci królowej Elżbiety II wzięło udział w poniedziałek wieczorem w czuwaniu przy trumnie z jej ciałem, która jest wystawiona w edynburskiej katedrze św. Idziego.

Podczas trwającej ok. 10 minut ceremonii, nazywanej czuwaniem książąt, czwórka jej dzieci - król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward - stanęła w milczeniu z czterech stron trumny.

Księżniczka Anna stała się pierwszą kobietą uczestniczącą w tej ceremonii - do tej pory w czuwaniu brali udział tylko mężczyźni z rodziny królewskiej. Gdy 20 lat temu odbywał się pogrzeb królowej-matki, w czuwaniu uczestniczyli Karol, Andrzej i Edward, a także David Armstrong-Jones, jedyny syn młodszej siostry Elżbiety II, księżniczki Małgorzaty.

Pewnym zaskoczeniem był fakt, że na czas poniedziałkowego czuwania książąt nie wstrzymano przejścia zwykłych ludzi koło trumny. Od poniedziałkowego późnego popołudnia do godz. 15 we wtorek mieszkańcy Szkocji mogą oddawać hołd zmarłej królowej, przechodząc koło wystawionej w katedrze trumny. Jak informowały w poniedziałek wieczorem brytyjskie media, kolejka obecnie ciągnie się na ponad 1,5 kilometra i liczy ok. 20 tys. osób.

We wtorek po południu trumna z ciałem królowej zostanie przewieziona na lotnisko w Edynburgu, a stamtąd samolotem do bazy RAF Northolt w zachodnim Londynie, a później do Pałacu Buckingham.