W. Brytania: Król i pozostałe dzieci Elżbiety II czuwali przy trumnie z jej ciałem

Czworo dzieci zmarłej brytyjskiej królowej Elżbiety II - król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward - w piątek wieczorem wzięło udział w krótkim czuwaniu przy wystawionej w Westminster Hall w Londynie trumnie z ciałem ich matki.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas ceremonii, nazywanej czuwaniem książąt, czworo potomków zmarłego członka rodziny królewskiej pełni wartę po czterech stronach trumny. Podobna ceremonia miała miejsce w poniedziałek wieczorem w katedrze św. Idziego w Edynburgu, gdzie na 24 godziny była wystawiona trumna z ciałem Elżbiety II. I podobnie jak wówczas nie zatrzymano przejścia zwykłych ludzi, więc ci, którzy akurat w tym czasie weszli do Westminster Hall, byli świadkiem niezwykle przejmującej chwili.

W Edynburgu księżniczka Anna stała się pierwszą kobietą uczestniczącą w ceremonii, która do tej pory zarezerwowana była dla mężczyzn. Tym razem kwestią, która budziła największe domysły, było to, czy książę Andrzej, który od czasu głośnego skandalu seksualnego nie pełni obowiązków członka rodziny królewskiej, będzie w niej uczestniczył w mundurze, czy jak podczas wszystkich poprzednich uroczystości po śmierci Elżbiety II - w garniturze. Ostatecznie był w mundurze, choć prawdopodobnie to jedyny raz, gdy król Karol III zgodził się na taki wyjątek dla niego.

W sobotę podobny wyjątek zostanie zrobiony dla młodszego syna Karola, księcia Harry'ego, który również nie pełni już obowiązków członka rodziny królewskiej. W sobotę wieczorem w Westminster Hall będzie miała podobna ceremonia, w której weźmie udział ośmioro wnuków Elżbiety II i księcia Filipa: dwójka synów króla Karola - książęta William i Harry, dwoje dzieci księżniczki Anny - Peter Philips i Zara Tindall, dwie córki księcia Andrzeja - księżniczki Beatrycze i Eugenia oraz dwoje dzieci księcia Edwarda - Louise i James.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński