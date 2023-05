W. Brytania: Król Karol III przypomina pasażerom, by uważali wsiadając do wagonów

Od piątku do końca weekendu koronacyjnego, czyli do poniedziałku król Karol III osobiście przypomina pasażerom londyńskiego metra i pociągów w całej Wielkiej Brytanii, by uważali wsiadając do wagonów. "Mind the gap" - ostrzega w słynnym komunikacie monarcha.

W odtwarzanym na stacjach nagraniu Karol III mówi: "Moja żona i ja życzymy wam i waszym rodzinom wspaniałego weekendu koronacyjnego", a królowa-małżonka Camilla: "Gdziekolwiek podróżujecie, mamy nadzieję, że macie bezpieczną i przyjemną podróż", po czym monarcha dodaje: "I pamiętajcie, proszę, mind the gap".

Wprowadzone w 1968 roku w londyńskim metrze automatyczne ostrzeżenie dla pasażerów, by uważali na lukę pomiędzy peronem a wagonem, a w szerszym znaczeniu także, by uważali wsiadając i wysiadając z wagonu, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komunikatów na świecie i jednym z symboli Londynu.

Jak poinformowano w piątek, komunikat odczytywany przez króla został nagrany na początku tego roku w jego posiadłości Highgrove w hrabstwie Gloucestershire. Z okazji sobotniej koronacji na niektórych stacjach metra charakterystyczne okrągłe plakietki z ich nazwami zostały udekorowane koronami.