W. Brytania: Król Karol III spotkał się z pierwszym zagranicznym przywódcą - prezydentem Irlandii

Pierwszym zagranicznym przywódcą, z którym osobiście rozmawiał nowy król Wielkiej Brytanii Karol III, został we wtorek prezydent Irlandii Michael Higgins. Do nieformalnego spotkania doszło po nabożeństwie poświęconym pamięci królowej Elżbiety II w katedrze św. Anny w Belfaście.

W nabożeństwie oprócz króla i królowej-małżonki wzięli udział m.in. nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss, minister ds. Irlandii Północnej w jej rządzie Chris Heathon-Harris, spiker Zgromadzenia Irlandii Północnej Alex Maskey i liderzy głównych tamtejszych partii politycznych, a także reprezentacja na wysokim szczeblu z Republiki Irlandii, którą tworzyli prezydent Higgins, premier Micheal Martin i minister spraw zagranicznych Simon Coveney.

Podczas całej, trwającej kilka godzin, wizyty nowego króla w Irlandii Północnej, wiele razy wspominano historyczną wizytę królowej w Republice Irlandii w 2011 r., która przyczyniła się do poprawy trudnych relacji między obydwoma państwami. Była to pierwsza podróż brytyjskiego monarchy do Irlandii od 1911 r., gdy wizytę złożył dziadek Elżbiety II, król Jerzy V, a cała wyspa była częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński