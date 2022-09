W. Brytania: Król Karol III: Szkocja odgrywa ogromną rolę w życiu rodziny królewskiej

Nowy król Wielkiej Brytanii Karol III podkreślił w poniedziałek w szkockim parlamencie, jak duże znaczenie Szkocja odgrywała w życiu królowej Elżbiety II i odgrywa w jego życiu; z kolei szefowa rządu w Edynburgu Nicola Sturgeon zapewniła go, że Szkocja jest gotowa mu służyć.

"Przez wszystkie lata swojego panowania królowa, podobnie jak wiele pokoleń naszej rodziny przed nią, znajdowała na wzgórzach tej ziemi i w sercach jej mieszkańców przystań i dom. Moja matka, podobnie jak ja, odczuwała największy podziw dla Szkotów, dla ich wspaniałych osiągnięć i niezłomnego ducha. Największym pokrzepieniem dla niej była świadomość, jak wielkim uczuciem z kolei ją darzono. Świadomość tej głębokiej i trwałej więzi musi być dla nas ukojeniem, gdy opłakujemy koniec życia w niezrównanej służbie" - mówił król Karol III, odpowiadając na kondolencje złożone mu przez szkocki parlament. Karol III przyjechał do szkockiego parlamentu ubrany w szkocki kilt.

"Królowa, będąc jeszcze bardzo młoda, przyrzekła służyć swojemu krajowi i narodowi oraz zachować zasady konstytucyjnego rządu. Gdy teraz z wdzięcznością wspominamy najwierniej spełnioną obietnicę, jestem zdecydowany, z pomocą Boga i waszą, podążać za tym inspirującym przykładem. (...) Podejmuję moje nowe obowiązki z wdzięcznością za wszystko, co dała mi Szkocja, z postanowieniem, by zawsze dążyć do dobra naszego kraju i jego mieszkańców oraz z pełnym zaufaniem w waszą dobrą wolę i dobrą radę, gdy będziemy wspólnie realizować to zadanie" - zapewnił.

Kondolencje w imieniu parlamentu złożyła Sturgeon, liderka Szkockiej Partii Narodowej (SNP), która dąży do oderwania Szkocji od Zjednoczonego Królestwa. "Dla ludzi w całym naszym kraju jest to czas głębokiego smutku. Większość z nas po prostu nie pamięta życia bez Królowej. W ciągle zmieniającym się i często burzliwym świecie, Jej Wysokość była naszą stałą, była kotwicą naszego narodu" - mówiła Sturgeon.

Opisała swoje pierwsze spotkanie z królową, w wieku 9 lat, gdy monarchini przyjechała do jej rodzinnej miejscowości Irvine, a także jedno z późniejszych. "Byłam z mamą jedną z setek stojących na ulic i szczęśliwie znalazłyśmy się blisko jej samochodu, gdy przejeżdżał obok. Ta dziewięcioletnia dziewczynka nie mogła sobie wyobrażać, że ponad 35 lat później będzie siedziała na przednim siedzeniu pasażera innego samochodu, tym razem z królową za kierownicą, jadąc przez posiadłość Balmoral" - opowiadała.

Następnie zwracając się do króla Karola III powiedziała, że Szkocja jest gotowa, by mu służyć. "Jesteśmy zaszczyceni dzisiejszą obecnością Jego Wysokości, króla Karola III, oraz Królowej-Małżonki. Wasza Wysokość, jesteśmy gotowi wspierać Was, gdy kontynuujecie swoje życie w służbie - i gdy budujecie na niezwykłym dziedzictwie Waszej ukochanej matki, naszej Królowej. Królowa Elżbieta, królowa Szkotów - jesteśmy wdzięczni za jej życie. Niech teraz spoczywa w pokoju" - oświadczyła Sturgeon.

Wcześniej Karol III przyjął szefową szkockiego rządu na audiencji w Pałacu Holyroodhouse.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński