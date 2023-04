W. Brytania: Królewska para pojedzie na koronację nową karetą, a wróci pochodzącą z 1762 roku

Tylko w jedną stronę - wracając z koronacji do Pałacu Buckingham - brytyjski król Karol III i jego żona Camilla będą jechać pochodzącą z 1762 roku złotą karetą koronacyjną; do Opactwa Westminsterskiego udadzą się najnowszą z istniejących karet - poinformowano w poniedziałek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Złota kareta koronacyjna używana była podczas wszystkich koronacji brytyjskich monarchów począwszy od 1821 roku, ale jest równie efektowna, co niewygodna. Ciągnięta przez osiem koni, ważąca cztery tony kareta porusza się jedynie w tempie spacerowym. Królowa Elżbieta II, która jechała nią na swoją koronację w 1953 roku, wspominała później, że podróż była "okropna" i "niezbyt wygodna", zaś Wilhelm IV w 1831 roku porównał ją do płynięcia statkiem po wzburzonym morzu.

Aby nie rezygnować z tradycji Karol III i Camilla postanowili, że pojadą w niej tylko w drodze powrotnej z Opactwa Westminsterskiego, zaś na miejsce uroczystości udadzą się karetą, która została zamówiona z okazji 60-lecia panowania Elżbiety II - choć po raz pierwszy użyto jej dwa lata później, w 2014 roku. Wprawdzie wygląda ona bardzo tradycyjnie, ale w rzeczywistości jest wyposażona w wiele nowoczesnych udogodnień, takich jak klimatyzacja czy elektrycznie opuszczane szyby. Pojazd posiada też zawieszenie hydrauliczne.

Wykonana przez australijską firmę W.J. Frecklington kareta zawiera drewniane elementy pochodzące z wielu różnych znaczących brytyjskich obiektów i budowli, np. jej dach zrobiony jest z drewna z okrętu admirała Horatio Nelsona HMS Victory, a inne fragmenty drewna pochodzą m.in. z londyńskiej twierdzy Tower, Opactwa Westminsterskiego, katedry św. Pawła w Londynie, katedry w Canterbury czy zamków w Edynburgu i Balmoral.

"Wybrane katery są odzwierciedleniem mniejszej procesji do Opactwa i większej procesji z powrotem do Pałacu Buckingham. Były one osobistym wyborem Ich Królewskich Mości" - oświadczył rzecznik dworu królewskiego.

Jak poinformowano, koronacyjna procesja będzie wiodła z Pałacu Buckingham przez reprezentacyjną aleję The Mall, Trafalgar Square, rządową aleję Whitehall do Opactwa Westminsterskiego, a z powrotem wróci tą samą trasą. Koronacja odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w sobotę 6 maja o godz. 11 czasu londyńskiego (o 12 w południe w Polsce).