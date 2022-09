W. Brytania: Królewskie Siły Powietrzne (RAF) nie złożyły jednak cichego hołdu królowej Elżbiecie II

To, co wielu uważało za cichy hołd, złożony zmarłej królowej Elżbiecie II przez RAF, było najprawdopodobniej zwykłym przypadkiem – pisze w czwartek dziennik „Times”.

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiły się teorie, że numer na ogonie samolotu RAF przewożącego trumnę z ciałem królowej Elżbiety II ze Szkocji do Londynu, tj. ZZ177, to tak naprawdę cichy hołd złożony przez siły powietrzne zmarłej monarchini: czytany do góry nogami wygląda jak LLIZZ.

"Nie wierzę w przypadki, nigdy nie wierzyłem. Ale kocham to, co RAF zrobiło wczoraj w trakcie transportu trumny ze zmarłą królową do Londynu" - cytuje byłego oficera RAF czwartkowy "Times".

Jak jednak zaznacza gazeta, pewne źródło w RAF podaje, że wszystkie osiem samolotów transportowych C-17 ma takie same pierwsze cztery czy pięć liter i cyfr. Niezależnie więc od tego, który z nich brałby udział w misji, wszystkie odwrócone numery wyglądałyby jak napis LIZZ.

Wojskowy samolot transportowy C-17 Globemaster, przewożący trumnę z ciałem zmarłej brytyjskiej królowej Elżbiety II, wylądował w bazie RAF Northolt w zachodnim Londynie we wtorek późnym popołudniem.

Z Londynu Marcin Furdyna