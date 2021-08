W. Brytania: Królowa Elżbieta II weźmie udział w szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow

Brytyjska królowa Elżbieta II weźmie udział w ONZ-owskim szczycie klimatycznym COP26, który odbędzie się w dniach 1-12 listopada w Glasgow w Szkocji - poinformowali w piątek organizatorzy.

"Jestem absolutnie zachwycony, że Jej Wysokość Królowa weźmie udział w COP26" - napisał na Twitterze Alok Sharma, który przewodniczy konferencji.

W szczycie, którego gospodarzem jest brytyjski premier Boris Johnson, weźmie udział ok. 20 tys. delegatów ze 196 państw, w tym - jak się oczekuje - ok. 120 szefów państw i rządów. Do Glasgow mają przyjechać m.in. papież Franciszek i prezydent USA Joe Biden.

Delegaci będą próbowali osiągać porozumienie, wzmacniające zobowiązania podjęte w 2015 r. w Paryżu, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na tyle, by nie dopuścić do wzrostu średniej temperatury na Ziemi o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do początku epoki przemysłowej.

Początkowo COP26 miał się odbyć w listopadzie 2020 r., ale z powodu pandemii koronawirusa konferencja została przełożona o rok. Aby tym razem mogła się odbyć, brytyjski rząd ogłosił w czerwcu, że zaoferuje szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim uczestnikom.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński